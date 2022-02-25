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Сі Цзіньпін обговорив із Путіним Україну

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 лютого 2022, 12:52
Сі Цзіньпін обговорив із Путіним Україну
Getty Images

Голова КНР Сі Цзіньпін та президент країни-агресора Володимир Путін у п'ятницю, 25 лютого, провели телефонну розмову, темою якої стала Україна.

Джерело: Bloomberg з посиланням на державне телебачення Китаю

Деталі: Наголошується, що Китай закликав Росію та Україну провести переговори.

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Голова КНР висловився за "врегулювання української кризи шляхом переговорів".

Нагадаємо: Китайський уряд відмовляється називати російську військову операцію в Україні "вторгненням" і не критикує дії Кремля.

Теми: КитайРосіявійнаУкраїна
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