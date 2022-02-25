Сі Цзіньпін обговорив із Путіним Україну
П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:52
Голова КНР Сі Цзіньпін та президент країни-агресора Володимир Путін у п'ятницю, 25 лютого, провели телефонну розмову, темою якої стала Україна.
Джерело: Bloomberg з посиланням на державне телебачення Китаю
Деталі: Наголошується, що Китай закликав Росію та Україну провести переговори.
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Голова КНР висловився за "врегулювання української кризи шляхом переговорів".
Нагадаємо: Китайський уряд відмовляється називати російську військову операцію в Україні "вторгненням" і не критикує дії Кремля.