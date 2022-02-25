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Китай не наважується засудити російську агресію проти України

П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:56
Китай не наважується засудити російську агресію проти України
Ван Веньбінь. фото: getty images

Китайський уряд відмовляється називати російську військову операцію в Україні "вторгненням" і не критикує дії Кремля.

Джерело: Reuters з коментарем речника китайського міністерства закордонних справа Вана Веньбіня

Пряма мова Веньбіня: "Ми розуміємо виправдане занепокоєння Росії стосовно безпекових питань.

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Санкції ніколи не були ефективним засобом розв’язання проблеми. Ми сподіваємося, що відповідні сторони зможуть попрацювати над тим, щоби розв’язати проблеми через діалог і консультації".

Деталі: Китай зазначив, що поважає територіальну цілісність усіх країн світу, але в Україні, на їхню думку, є своя "складне й особливе історичне підґрунтя".

Крім того, речник китайського МЗС покепкував зі слів президента США Джо Байдена стосовно країн, які замовчуванням російської агресії проти України "заплямують" самих себе, що це США "заплямують" себе втручанням у внутрішні справи інших країн.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Перед початком російського вторгнення Китай звинуватив США в перебільшенні загрози від Росії та зумисному нагнітанні тривоги.
  • Увечері 24 лютого американський президент Байден виступив із зверненням до американців, у якому заявив, що Росія навряд чи зупиниться в Україні, і має значно більші територіальні й геополітичні амбіції. Він оголосив новий пакет санкцій, які покликані нашкодити російській економіці. Проте наразі не йдеться про відключення Росії від платіжної системи SWIFT.
  • Увечері 24 лютого французький президент Емманюель Макрон подзвонив Путіну й вимагав припинити військову агресію в Україні.

Теми: КитайРосіявійнаСША
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