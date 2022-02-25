Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину

Светлана КизиловаПятница, 25 февраля 2022, 12:52
Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину
Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент страны-агрессора Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провели телефонный разговор, темой которого стала Украина.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Китая

Детали: Отмечается, что Китай призвал Россию и Украину провести переговоры для решения проблемы.

Реклама:

Председатель КНР высказался за "урегулирование украинского кризиса путем переговоров".

Напомним: Китайское правительство отказывается называть российскую военную операцию в Украине "вторжением" и не критикует действия Кремля.

Темы: КитайРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Китай
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: