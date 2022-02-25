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Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину

Светлана КизиловаПятница, 25 февраля 2022, 13:52
Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент страны-агрессора Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провели телефонный разговор, темой которого стала Украина.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Китая

Детали: Отмечается, что Китай призвал Россию и Украину провести переговоры для решения проблемы.

Председатель КНР высказался за "урегулирование украинского кризиса путем переговоров".

Напомним: Китайское правительство отказывается называть российскую военную операцию в Украине "вторжением" и не критикует действия Кремля.

Темы: КитайРосcиявойнаУкраина
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