Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент страны-агрессора Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провели телефонный разговор, темой которого стала Украина.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Китая

Детали: Отмечается, что Китай призвал Россию и Украину провести переговоры для решения проблемы.

Председатель КНР высказался за "урегулирование украинского кризиса путем переговоров".

Напомним: Китайское правительство отказывается называть российскую военную операцию в Украине "вторжением" и не критикует действия Кремля.