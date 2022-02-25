Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину
Пятница, 25 февраля 2022, 13:52
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент страны-агрессора Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провели телефонный разговор, темой которого стала Украина.
Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Китая
Детали: Отмечается, что Китай призвал Россию и Украину провести переговоры для решения проблемы.
Председатель КНР высказался за "урегулирование украинского кризиса путем переговоров".
Напомним: Китайское правительство отказывается называть российскую военную операцию в Украине "вторжением" и не критикует действия Кремля.