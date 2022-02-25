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Враг обстрелял детский сад и жилой массив на Сумщине, пострадали дети

Светлана КизиловаПятница, 25 февраля 2022, 13:03
Враг обстрелял детский сад и жилой массив на Сумщине, пострадали дети
Иллюстративное фото Getty Images

Российские военные реактивными системами залпового огня обстреляли жилую инфраструктуру города Ахтырка в Сумской области.

Источник: глава Сумской облГА Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "Под обстрелы "ураганами" в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Количество раненых и погибших не знаем. Но тяжело ранены дети".

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Детали: Он добавил, что это был уже третий обстрел Ахтырки с начала суток 25 февраля.

Перед этим враг обстрелял (вероятно из "Градов") детский дом в городе Ворзель под Киевом, в котором находилось 50 детей.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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