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На Київщині внаслідок авіаудару РФ загинули 4 мешканців, 15 поранені

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 16:58
ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА, ФОТО КМДА

Внаслідок авіаудару з боку Росії на Київщині загинуло четверо мирних жителів і поранено 15.

Джерело: голова Київської ОДА Олексій Кулеба, повідомляє сайт ОДА

Дослівно: "На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях.

Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених".

Деталі: Зазначається, що у Київській області залишаються складними напрямки Буча –  Гостомель –  Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні 4 години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.

На в’їзді до Вишгорода сили Нацгвардії, Нацполіції та Територіальної оборони відбивають наступ російського окупанта.

На Бориспільському напрямку – спокійно, жодних бойових дій там не ведеться.

Кулеба зазначив, що остаточна кількість жертв серед мирного населення в області уточнюється. Загалом ситуація на Київщині сьогодні повністю контрольована, додав він.

Що передувало: Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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