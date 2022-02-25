В Киевской области в результате авиаудара РФ погибли 4 жителя, 15 ранены

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15.

Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, сообщает сайт ОГА

Дословно: "К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям.

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На сегодня подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых".

Детали: Отмечается, что в Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.

На въезде в Вышгород силы Нацгвардии, Нацполиции и Территориальной обороны отражают наступление российского оккупанта.

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На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.

Кулеба отметил, что окончательное количество жертв среди мирного населения в области уточняется. В целом, ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируемая, добавил он.

Что предшествовало: Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.