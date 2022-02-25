Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киевской области в результате авиаудара РФ погибли 4 жителя, 15 ранены

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 15:58
В Киевской области в результате авиаудара РФ погибли 4 жителя, 15 ранены
АЛЕКСЕЙ КУЛЕБА, ФОТО КГГА

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15.

Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, сообщает сайт ОГА

Дословно: "К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям.

Реклама:

На сегодня подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых".

Детали: Отмечается, что в Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.

На въезде в Вышгород силы Нацгвардии, Нацполиции и Территориальной обороны отражают наступление российского оккупанта.

ВИДЕО ДНЯ

На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.

Кулеба отметил, что окончательное количество жертв среди мирного населения в области уточняется. В целом, ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируемая, добавил он.

Что предшествовало: Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в г. Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.

Темы: Киевская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: