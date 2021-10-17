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У Кремлі поскаржилися, що Путіну "дуже складно" говорити із Зеленським

Неділя, 17 жовтня 2021, 15:16
Володимир Путін, фото Getty Images

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "погані перспективи" зустрічі президентів Росії та України через те, що Володимир Зеленський не йде на поступки.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю "Росія 1", яке цитують Інтерфакс та РБК

Пряма мова Пєскова: "Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається через дії української влади... Дуже складно говорити з паном Зеленським".

Деталі: Пєсков поскаржився, що влада України "не виконує мінські домовленості", а саме - проводить законопроєкт перехідний період, який, на думку Кремля, буде означати вихід Києва з мінських домовленостей. "Тому поки перспективи погані", - сказав Пєсков.

Зокрема, спікер Путіна зазначив, що Зеленський вважає і продовжує називати Росію стороною військових дій на сході України, а це абсолютно не влаштовує Росію.

Пряма мова Пєскова: "Учасники конфлікту (мова про війну на сході України, в Луганській і Донецькій областях - УП) описані в мінському комплексі заходів...

Як тут можна спілкуватися? Путіну дуже складно спілкуватися".

Довідково: Кабінет міністрів України пропонує законодавчо зафіксувати, що вибори на деокупованих територіях проводяться лише за відсутності втручання Росії у виборчий процес, можливості забезпечити свободу передвиборної агітації та безпеку проведення виборів. Ці норми прописані в урядовому законопроєкті "Про засади державної політики перехідного періоду" №5844, який 17 серпня було передано до Верховної Ради.

Передісторія: 12 жовтня Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глава МЗС Нормандського формату.

У вересні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про "братські народи" України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

Теми: ПутінЗеленськийвійнаДонбас


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