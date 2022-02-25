Путин назвал руководство Украины "шайкой наркоманов и неонацистов"

Президент страны-агрессора Владимир Путин перед своим народом называет руководство Украины "шайкой наркоманов и неонацистов", а украинских патриотов, защищающих свою Родину от россиян, – "националистическими формированиями".

Источник: речь Путина на оперативном совещании с членами Совбеза, Telegram "РИА Новости"

Детали: Говоря о ходе "спецоперации на Украине", российский президент дал "высокую оценку" действиям российской армии, назвав их "героическими".

При этом Путин заявил, что "основные столкновения" российской армии на территории Украины "происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями, которые и несут ответственность за геноцид на Донбассе".

Путин убеждает свой народ в том, что "националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов".

После нападения российской армии на города Украины Путин утверждает, что "бендеровцы и неонацисты" выставляют тяжелое вооружение, в том числе, системы залпового огня, "прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков", чтобы вызвать "ответный удар российских комплексов по жилым кварталам".

И все это, заявлет Путин, происходит "по рекомендации американских советников".

Прямая речь Путина: "Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и "бендеровцам" использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Напомним: Ранее в Кремле подтвердили, что признают Владимира Зеленского президентом Украины.

При этом первые полгода каденции Зеленского Путин шел с ним на контакт, а позже отказывал в прямых переговорах в "нормандском формате".

Несколько месяцев назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "очень сложно говорить с Зеленским", так как он считает Россию стороной конфликта на востоке Украины, продвигает законопроект о переходном периоде для ОРДЛО и т.д.