Литва готова прийняти 10 тисяч українських сімей
П'ятниця, 25 лютого 2022, 17:40
Литва готова розмістити на своїй території 10 тисяч вимушених сімей з України.
Джерело: речник експрезидентки Далі Грибаускайте в коментарі "Українській правді"
Деталі: Речник запевнив, що Литва готова евакуювати українців.
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Передісторія:
- Раніше міністерство оборони Литви заявило, що передасть Україні нову партію зброї та технічного оснащення на тлі активних бойових дій російських окупаційних військ.
- Україна створила антипутінську коаліцію в складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.