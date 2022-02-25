Литва готова прийняти 10 тисяч українських сімей

Литва готова розмістити на своїй території 10 тисяч вимушених сімей з України.

Джерело: речник експрезидентки Далі Грибаускайте в коментарі "Українській правді"

Деталі: Речник запевнив, що Литва готова евакуювати українців.

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