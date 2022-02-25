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Литва готова прийняти 10 тисяч українських сімей

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:40
Колишня президентка Даля Грибаускайте. Фото getty images

Литва готова розмістити на своїй території 10 тисяч вимушених сімей з України.

Джерело: речник експрезидентки Далі Грибаускайте в коментарі "Українській правді"

Деталі: Речник запевнив, що Литва готова евакуювати українців.

Передісторія: 

  • Раніше міністерство оборони Литви заявило, що передасть Україні нову партію зброї та технічного оснащення на тлі активних бойових дій російських окупаційних військ.
  • Україна створила антипутінську коаліцію в складі 73 країн та 9 міжнародних організацій.

Теми: ЛитвабіженціРосіявійна
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