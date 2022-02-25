Литва готова принять 10 тысяч украинских беженцев
Пятница, 25 февраля 2022, 17:40
Литва готова разместить на своей территории 10 тысяч вынужденных семей из Украины.
Источник: спикер экс-президентки Дали Грибаускайте в комментарии "Украинской правде"
Детали: Спикер заверил, что Литва готова эвакуировать украинцев.
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Предыстория:
- Ранее министерство обороны Литвы заявило, что передаст Украине новую партию оружия и технического оснащения на фоне активных боевых действий российских оккупационных войск.
- Украина создала антипутинскую коалицию в составе 73 стран и 9 международных организаций.