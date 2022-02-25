Литва готова принять 10 тысяч украинских беженцев

Литва готова разместить на своей территории 10 тысяч вынужденных семей из Украины.

Источник: спикер экс-президентки Дали Грибаускайте в комментарии "Украинской правде"

Детали: Спикер заверил, что Литва готова эвакуировать украинцев.

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