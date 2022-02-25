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Литва готова принять 10 тысяч украинских беженцев

Пятница, 25 февраля 2022, 18:40

Литва готова разместить на своей территории 10 тысяч вынужденных семей из Украины.

Источник: спикер экс-президентки Дали Грибаускайте в комментарии "Украинской правде"

Детали: Спикер заверил, что Литва готова эвакуировать украинцев.

Предыстория: 

  • Ранее министерство обороны Литвы заявило, что передаст Украине новую партию оружия и технического оснащения на фоне активных боевых действий российских оккупационных войск.
  • Украина создала антипутинскую коалицию в составе 73 стран и 9 международных организаций.

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Темы: ЛитвабеженцыРосcиявойна
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