Євросоюз вирішив заморозити активи Путіна і Лаврова

Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Таке рішення ухвалила Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, повідомив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

"Рада закордонних справ ЄС затвердила другий пакет санкцій, заморожування активів включає президента Росії та її міністра закордонних справ", - повідомив Ринкевич у Twitter, додавши, що міністри вирішили також одразу підготувати третій санкційний пакет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

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