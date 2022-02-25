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Евросоюз решил заморозить активы Путина и Лаврова

Пятница, 25 февраля 2022, 20:25

Европейский Союз согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Такое решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Совет иностранных дел ЕС утвердил второй пакет санкций, замораживание активов включает президента России и ее министра иностранных дел", - сообщил Рынкевич в Twitter, добавив, что министры решили также сразу подготовить третий санкционный пакет.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС решил не запрещать въезд Путину и Лаврову, чтобы таким образом подтвердить свою готовность оставить открытыми символические дипломатические возможности.

Президент Владимир Зеленский во второй день войны России против Украины требует от ЕС ввести жесткие санкции, среди которых аннулирование виз для россиян, отключение от Swift, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба.

Темы: ПутинЛавровЕСсанкции
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