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Басков і ще деякі російські знаменитості підтримали війну в Україні

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 23:53

Декілька російських знаменитостей висловилася на підтримку війни Володимира Путіна проти України.

Джерело: "Эхо Москвы", Instagram знаменитостей

Деталі: Війну, яку в Росії називають "операцією", підтримали співак Микола Басков, ведучі Алла Довлатова, Тіна Канделакі, Маша Малиновська та Дана Борисова, блогери Курбан Омаров, Тетяна Брухунова та Аміран Сардаро.

Басков написав у Instagram, що "операція Росії повністю відповідає міжнародному праву" – і послався на документи ООН та право на "колективну самооборону". 

На його думку, "Росія має повне право взяти на себе захист цих республік" (ОРДЛО, яких росіяни називають "ЛНР" та "ДНР" - ред.).

 

Його підтримала Довлатова.

 

Канделакі ще й атакувала своїх співвітчизників: назвала зрадниками тих, хто виступив проти нападу на Україну, і дорікнула тим, кому соромно за Росію: "Пошукайте у цих праведників слова про смерть людей на Донбасі. Прям за останні 8 років. Ви здивуєтеся".

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Борисова зізналася, що "радше підтримує" ініціативу проведення "операції".

 

Цьому передувало: Виступили проти війни Росії з Україною музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Зоя Свєтова, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, Борис Вишневський та інші.

Лауреат Нобелівської премії миру, головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов заявив, що йому соромно за дії Росії проти України і що 25 лютого газета вийде російською та українською мовами.

Теми: Росіявійнакультура
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