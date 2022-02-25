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Басков и ряд российских знаменитостей поддержали войну в Украине

Елена РощинаПятница, 25 февраля 2022, 23:53

Ряд российских знаменитостей высказались в поддержку войны Владимира Путина против Украины. 

Источник: "Эхо Москвы", Instagram знаменитостей

Детали: Войну, которую в России называют "операцией" поддержали певец Николай Басков, ведущие Алла Довлатова, Тина Канделаки, Маша Малиновская и Дана Борисова, блогеры Курбан Омаров, Татьяна Брухунова и Амиран Сардаро.

Басков написал в Instagram, что "операция России полностью соответствует международному праву" – и сослался на документы ООН и право на "коллективную самооборону".

По его мнению, "Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик" (ОРДЛО, которых россияне называют "ЛНР" и "ДНР" – ред.).

 

Его поддержала Довлатова. 

 

Канделаки же еще и атаковала своих соотечественников: назвала предателями тех, кто выступил против нападения на Украину, и упрекнула тех, кому стыдно за Россию: "Поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь".

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Борисова призналась, что "скорее поддерживает" инициативу проведения "операции".

 

Этому предшествовало: Выступили против войны России с Украиной музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, режиссёры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский и другие.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что ему стыдно за действия России против Украины и что 25 февраля газета выйдет на русском и украинском языках.

Темы: Росcиявойнакультура
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