Ворог слабшає – головнокомандувач ЗСУ

Генерал-лейтенант Валерій Залужний на засіданні Військового комітету НАТО 13 січня в Брюсселі. Фото: пресслужба Міноборони

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляє, як чинився опір широкомасштабному російському вторгненню минулої доби.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України у Facebook

Пряма мова: "Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!

Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника.

Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!

План дій простий: бачиш, можеш – знищуй! Не можеш – передай нам місце знаходження ворога!"

Нагадаємо: Залужний повідомив, що за першу добу ЗСУ знищили понад 170 одиниць бойової техніки ворога.