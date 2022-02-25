Ворог слабшає – головнокомандувач ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляє, як чинився опір широкомасштабному російському вторгненню минулої доби.
Джерело: Головнокомандувач ЗС України у Facebook
Пряма мова: "Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!
Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника.
Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!
План дій простий: бачиш, можеш – знищуй! Не можеш – передай нам місце знаходження ворога!"
Нагадаємо: Залужний повідомив, що за першу добу ЗСУ знищили понад 170 одиниць бойової техніки ворога.