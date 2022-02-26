Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг слабеет – главнокомандующий ЗСУ

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 00:37
Генерал-лейтенант Валерий Залужный на заседании Военного комитета Нато в брюсселе 13 января. фото: пресс-служба минобороны

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщает, как оказывалось сопротивление широкомасштабному российскому вторжению прошедших суток.

Источник: Главнокомандующий ВС Украины в Facebook

Прямая речь: "Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!"

Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.

Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!

План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!"

Напомним: Залужный сообщил, что за первые сутки ВСУ уничтожили более 170 единиц боевой техники врага.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Вооруженные силывойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Вооруженные силы
За Васильков на Киевщине продолжаются тяжелые бои
ВСУ сбили две вражеские цели: вертолет и самолет
В Винницкой области украинские летчики сбили российский истребитель
Последние новости
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
Все новости...