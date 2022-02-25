Враг слабеет – главнокомандующий ЗСУ

Генерал-лейтенант Валерий Залужный на заседании Военного комитета Нато в брюсселе 13 января. фото: пресс-служба минобороны

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщает, как оказывалось сопротивление широкомасштабному российскому вторжению прошедших суток.

Источник: Главнокомандующий ВС Украины в Facebook

Прямая речь: "Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!"

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Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.

Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!

План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!"

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Напомним: Залужный сообщил, что за первые сутки ВСУ уничтожили более 170 единиц боевой техники врага.