ЗСУ збили дві ворожі цілі: вертоліт і літак

Українські військові збили російські штурмовик і вертоліт.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ".

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Передістоіря: Раніше повідомлялося, що під Калинівкою на Вінниччині українські пілоти збили російський винищувач Су-25.