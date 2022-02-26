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ЗСУ збили дві ворожі цілі: вертоліт і літак

Ольга Глущенко Субота, 26 лютого 2022, 01:44
Фото ілюстративне getty images

Українські військові збили російські штурмовик і вертоліт.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ".

Передістоіря: Раніше повідомлялося, що під Калинівкою на Вінниччині українські пілоти збили російський винищувач Су-25.

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Теми: війнаЗбройні сили
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