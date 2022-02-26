ВСУ сбили две вражеские цели: вертолет и самолет

Украинские военные сбили российские штурмовик и вертолет.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск".

Предыстория: Раньше сообщалось, что под Калиновкой в ​​Винницкой области украинские пилоты сбили российский истребитель Су-25.