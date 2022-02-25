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На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач

П'ятниця, 25 лютого 2022, 22:59
На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач
Фото ілюстративне getty images

Під Калинівкою на Вінниччині українські пілоти збили російський винищувач Су-25.

Джерело: facebook-сторінка голови Вінницької військової адміністрації Сергія Борзова, командування ПС ЗСУ

Пряма мова Борзова: "Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25.

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Деталі: У командуванні Повітряних Сил додали, що винищувач прямував у напрямку Вінниці.

Знищення ворожого літака відбулося з українського Су-24. Пілота окупаційних сил наразі шукають у полях.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Лише один льотчик Військово-повітряних сил України впродовж 30 годин власноруч збив 6 російських літаків. Один із них збили в небі над Харковом.
  • Крім того, українська система протиповітряної оборони збила 25 лютого 2 військові літаки російських окупантів.

Теми: РосіявійнаавіаЗбройні сили
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