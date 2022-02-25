На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач
П'ятниця, 25 лютого 2022, 23:59
Під Калинівкою на Вінниччині українські пілоти збили російський винищувач Су-25.
Джерело: facebook-сторінка голови Вінницької військової адміністрації Сергія Борзова, командування ПС ЗСУ
Пряма мова Борзова: "Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25.
Слава ЗСУ!"
Деталі: У командуванні Повітряних Сил додали, що винищувач прямував у напрямку Вінниці.
Знищення ворожого літака відбулося з українського Су-24. Пілота окупаційних сил наразі шукають у полях.
Передісторія:
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