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Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 01:33

Російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області.

Джерело: співрозмовник УП у командуванні ЗСУ

Дослівно: "Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальна групи - ред.) використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 з російськими десантниками.

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Під'їхали в формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці.

Прямо зараз продовжується запеклий бій за аеродром".

Теми: Росіявійна
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