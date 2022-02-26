Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова
Субота, 26 лютого 2022, 01:33
Російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області.
Джерело: співрозмовник УП у командуванні ЗСУ
Дослівно: "Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальна групи - ред.) використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 з російськими десантниками.
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Під'їхали в формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці.
Прямо зараз продовжується запеклий бій за аеродром".