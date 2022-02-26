Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області.

Джерело: співрозмовник УП у командуванні ЗСУ

Дослівно: "Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальна групи - ред.) використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 з російськими десантниками.

Реклама:

Під'їхали в формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці.

Прямо зараз продовжується запеклий бій за аеродром".