Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне в чужой форме расстреляли бойцов на КПП возле Василькова

Анастасия КалатурСуббота, 26 февраля 2022, 01:33

Российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на авто с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области.

Источник: собеседник УП в командовании ВСУ

Дословно: "Оккупационные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.) используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками.

Реклама:

Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике.

Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром".

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: