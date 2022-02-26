Россияне в чужой форме расстреляли бойцов на КПП возле Василькова

Российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на авто с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области.

Источник: собеседник УП в командовании ВСУ

Дословно: "Оккупационные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.) используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками.

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Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике.

Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром".