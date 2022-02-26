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Ворог відійшов: Українська авіація завдала удару по бронетехніці РФ у Херсоні

Євген КізіловСубота, 26 лютого 2022, 03:47

У п'ятницю ввечері українська авіація завдала потужного бомбо-штурмового удару по скупченню російської бронетехніки в Херсоні. Ворог відійшов і місто повернулося під контроль ЗСУ.

Джерело: "Думська" у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, з самого ранку підрозділи ЗСУ вели запеклі бої з окупантами за Херсон та міст через Дніпро. Важлива переправа кілька разів переходила з рук до рук. Вдень приходили повідомлення, що місто здане, проте незабаром ситуація змінилася.

Видання опублікувало кадри з поля бою та розташованих поруч пам'ятника Невідомому солдату та меморіалу у Парку Слави.

Над меморіалом підняли український прапор.

Передісторія: У п'ятницю вдень стало відомо, що після запеклих боїв українська влада втратила контроль над переправою до Херсона.

Теми: ХерсонРосіявійна
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