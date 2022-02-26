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Враг отошел: Украинская авиация нанесла удар по бронетехнике РФ в Херсоне

Евгений КизиловСуббота, 26 февраля 2022, 02:47
Враг отошел: Украинская авиация нанесла удар по бронетехнике РФ в Херсоне

В пятницу вечером украинская авиация нанесла мощный бомбо-штурмовой удар по скоплению российской бронетехники в Херсоне. Враг отошел и город вернулся под контроль ВСУ.

Источник: "Думская" в Telegram

Детали: Согласно сообщению, с самого утра подразделения ВСУ вели ожесточенные бои с оккупантами за Херсон и мост через Днепр. Важная переправа несколько раз переходила из рук в руки. Днем приходили сообщения, что город сдан, однако вскоре ситуация изменилась.

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Издание опубликовало кадры с поля боя и расположенных рядом памятника Неизвестному солдату и мемориала в Парке Славы.

Над мемориалом подняли украинский флаг.

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Предыстория: В пятницу днем стало известно, что после ожесточенных боев украинские власти потеряли контроль над переправой в Херсон.

Темы: ХерсонРосcиявойна
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