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За Васильков на Киевщине продолжаются тяжелые бои

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 03:45
За Васильков на Киевщине продолжаются тяжелые бои
иллюстративное фото ВСУ

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщают, что продолжаются тяжелые бои за город Васильков в Киевской области.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины в Facebook, мэр города Наталья Баласинович, цитирует УНІАН

Дословно: "В настоящее время продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант из воздуха!"

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Дополнено: Российские войска нанесли ракетные обстрелы городу. Среди украинских защитников есть погибшие. Российский десант высадился в городе.

Прямая речь Баласинович: " Сейчас на улице Декабристов (там расположена авиабаза) действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами.

Высадилось во всей общине на полях много десанта, который сейчас ведет упорные бои с бойцами нашей 40-й бригады".

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"У нас есть потери. У нас много раненых. У нас есть, к сожалению, двухсотые".

Что предшествовало: В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Ил-76 с вражеским десантом.

Украинские военные сбили российские штурмовик и вертолет.

Темы: Киевская областьвойнаВооруженные силыВасильков
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