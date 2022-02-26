Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив з Макроном: До нас їде зброя

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 07:30
Зеленський поговорив з Макроном: До нас їде зброя
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський вранці 26 лютого поговорив з президентом Франції Емануелем Макроном, в Україну їде зброя і обладнання від партнерів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Емануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" 

Реклама:

Передісторія: 

  • Раніше в ОПУ повідомили, що російські війська понесли дуже великі втрати – станом на ранок 26 лютого більше 3,5 тисяч загиблих росіян і майже 200 полонених.
  • Збройні сил України з поліцією і теробороною повністю контролюють всю ситуацію і всю територію України.
  • На 7 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги російські війська в Україні не отримали.
  • Президент Володимир Зеленський записав свіже відеозвернення біля будівлі Офісу президента, де зазначив, що перебуває на робочому місці і закликав не вірити фейкам про нібито капітуляцію України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийФранціязброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: