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Зеленський поговорив з Макроном: До нас їде зброя

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 08:30
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський вранці 26 лютого поговорив з президентом Франції Емануелем Макроном, в Україну їде зброя і обладнання від партнерів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Емануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" 

Передісторія: 

  • Раніше в ОПУ повідомили, що російські війська понесли дуже великі втрати – станом на ранок 26 лютого більше 3,5 тисяч загиблих росіян і майже 200 полонених.
  • Збройні сил України з поліцією і теробороною повністю контролюють всю ситуацію і всю територію України.
  • На 7 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги російські війська в Україні не отримали.
  • Президент Володимир Зеленський записав свіже відеозвернення біля будівлі Офісу президента, де зазначив, що перебуває на робочому місці і закликав не вірити фейкам про нібито капітуляцію України.

Теми: ЗеленськийФранціязброявійна
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