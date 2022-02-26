Зеленський поговорив з Макроном: До нас їде зброя

Президент Володимир Зеленський вранці 26 лютого поговорив з президентом Франції Емануелем Макроном, в Україну їде зброя і обладнання від партнерів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Емануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!"

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Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з @EmmanuelMacron. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Передісторія:

Раніше в ОПУ повідомили, що російські війська понесли дуже великі втрати – станом на ранок 26 лютого більше 3,5 тисяч загиблих росіян і майже 200 полонених.

Збройні сил України з поліцією і теробороною повністю контролюють всю ситуацію і всю територію України.

На 7 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги російські війська в Україні не отримали.

Президент Володимир Зеленський записав свіже відеозвернення біля будівлі Офісу президента, де зазначив, що перебуває на робочому місці і закликав не вірити фейкам про нібито капітуляцію України.