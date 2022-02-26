Зеленський поговорив з Макроном: До нас їде зброя

Президент Володимир Зеленський вранці 26 лютого поговорив з президентом Франції Емануелем Макроном, в Україну їде зброя і обладнання від партнерів.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Емануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!"

Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з @EmmanuelMacron. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

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