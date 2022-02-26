Зеленский поговорил с Макроном: К нам едет оружие
Суббота, 26 февраля 2022, 07:30
Президент Владимир Зеленский утром 26 февраля поговорил с президентом Франции Эмануэлем Макроном, в Украину едет оружие и оборудование от партнеров.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эмануэлем Макроном. К нам едет оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!"
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Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з @EmmanuelMacron. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
Предыстория:
- Ранее в ОПУ сообщили, что российские войска понесли очень большие потери – по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тысячи погибших россиян и почти 200 пленных.
- Вооруженные силы Украины с полицией и терробороной полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию Украины.
- На 7 утра 26 февраля никакого тактически-оперативного преимущества российские войска в Украине не получили.
- Президент Владимир Зеленский записал свежее видеообращение возле здания Офиса президента, где отметил, что находится на рабочем месте и призвал не верить фейкам о якобы капитуляции Украины.
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