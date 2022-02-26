Зеленский поговорил с Макроном: К нам едет оружие

Президент Владимир Зеленский утром 26 февраля поговорил с президентом Франции Эмануэлем Макроном, в Украину едет оружие и оборудование от партнеров.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эмануэлем Макроном. К нам едет оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!"

Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з @EmmanuelMacron. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє! February 26, 2022

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