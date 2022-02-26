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Зеленский поговорил с Макроном: К нам едет оружие

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 07:30
Зеленский поговорил с Макроном: К нам едет оружие
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский утром 26 февраля поговорил с президентом Франции Эмануэлем Макроном, в Украину едет оружие и оборудование от партнеров.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эмануэлем Макроном. К нам едет оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!"

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Предыстория: 

  • Ранее в ОПУ сообщили, что российские войска понесли очень большие потери – по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тысячи погибших россиян и почти 200 пленных.
  • Вооруженные силы Украины с полицией и терробороной полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию Украины.
  • На 7 утра 26 февраля никакого тактически-оперативного преимущества российские войска в Украине не получили.
  • Президент Владимир Зеленский записал свежее видеообращение возле здания Офиса президента, где отметил, что находится на рабочем месте и призвал не верить фейкам о якобы капитуляции Украины.

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Темы: ЗеленскийФранцияоружиевойна
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