Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 08:05
Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Глава МЗС Дмитро Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати Росію після влучення ракети у житловий будинок у Києві.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві.

Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!"

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Києві на проспекті Лобановського, 6-а російський снаряд влучив у житловий будинок.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійнаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Кулеба відповів критикам контрнаступу
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: