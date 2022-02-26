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Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 09:05
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Глава МЗС Дмитро Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати Росію після влучення ракети у житловий будинок у Києві.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві.

Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!"

Що передувало: У Києві на проспекті Лобановського, 6-а російський снаряд влучив у житловий будинок.

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Теми: Кулеба ДмитроРосіявійнаКиїв
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