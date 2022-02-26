Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба требует от мира полностью изолировать РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 09:05
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Глава МИД Дмитрий Кулеба требует от мира полностью изолировать Россию после попадания ракеты в жилой дом в Киеве.

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Киев — наш чудесный мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве.

Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!".

Что предшествовало: В Киеве на проспекте Лобановского, 6-й российский снаряд попал в жилой дом.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойнаКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии
Кулеба: кровь украинцев на руках смягчающих санкции
Украина просит государства-партнеры разорвать дипотношения с Россией
Последние новости
13:54
Кличко рассказал, сколько воспитанников детдомов эвакуировали из Киева
13:54
Volkswagen останавливает производство автомобилей в РФ
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
Все новости...