Кулеба требует от мира полностью изолировать РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба требует от мира полностью изолировать Россию после попадания ракеты в жилой дом в Киеве.

Источник: Кулеба в Twitter

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Дословно: "Киев — наш чудесный мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве.

Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!".

Что предшествовало: В Киеве на проспекте Лобановского, 6-й российский снаряд попал в жилой дом.