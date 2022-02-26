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Над Херсоном український прапор, будемо жити – мер

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 09:09
Фото pixabay.com

Українські захисники продовжують утримувати контроль над Херсоном, над містом майорить український прапор.

Джерело: мер міста Ігор Колихаєв у Facebook

Пряма мова Колихаєва: "Над Херсоном український прапор! Місто працює та живе. О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. Будемо жити!".

Деталі: Мер додав, що зараз вирішується питання з продуктами та хлібом. Він порадив мешканцям стежити за оновленням інформації на офіційному сайті міськради.

Колихаєв наголосив, що водопостачання у місті відбувається у звичайному режимі, а інформацію про "воду по годинах" назвав фейком. Усі аварії намагаються усувати оперативно.

25 лютого у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків.

Передісторія: 

Теми: Херсонвійна
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