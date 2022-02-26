Над Херсоном український прапор, будемо жити – мер
Субота, 26 лютого 2022, 08:09
Українські захисники продовжують утримувати контроль над Херсоном, над містом майорить український прапор.
Джерело: мер міста Ігор Колихаєв у Facebook
Пряма мова Колихаєва: "Над Херсоном український прапор! Місто працює та живе. О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. Будемо жити!".
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Деталі: Мер додав, що зараз вирішується питання з продуктами та хлібом. Він порадив мешканцям стежити за оновленням інформації на офіційному сайті міськради.
Колихаєв наголосив, що водопостачання у місті відбувається у звичайному режимі, а інформацію про "воду по годинах" назвав фейком. Усі аварії намагаються усувати оперативно.
25 лютого у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків.
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Передісторія:
- 25 лютого ввечері українська авіація завдала потужного бомбо-штурмового удару по скупченню російської бронетехніки в Херсоні. Ворог відійшов і місто повернулося під контроль ЗСУ.