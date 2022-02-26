Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Херсоном украинский флаг, будем жить – мэр

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 09:09
Фото pixabay.com

Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом – украинский флаг.  

Источник: мэр города Игорь Колыхаев в Facebook

Прямая речь Колыхаева: "Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!".

Детали: Мэр добавил, что сейчас решается вопрос с продуктами и хлебом. Он посоветовал жителям следить за обновлениями информации на официальном сайте горсовета.

Колыхаев подчеркнул, что водоснабжение в городе происходит обычном режиме, а информацию про "воду по часам" назвал фейком. Все аварии стараются устранять оперативно.

25 февраля в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек.  

Предыстория: 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Херсонвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Херсон
В многих городах объявлена воздушная тревога
Враг отошел: Украинская авиация нанесла удар по бронетехнике РФ в Херсоне
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
Последние новости
13:54
Кличко рассказал, сколько воспитанников детдомов эвакуировали из Киева
13:54
Volkswagen останавливает производство автомобилей в РФ
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
Все новости...