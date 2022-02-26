Над Херсоном украинский флаг, будем жить – мэр
Суббота, 26 февраля 2022, 08:09
Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом – украинский флаг.
Источник: мэр города Игорь Колыхаев в Facebook
Прямая речь Колыхаева: "Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!".
Реклама:
Детали: Мэр добавил, что сейчас решается вопрос с продуктами и хлебом. Он посоветовал жителям следить за обновлениями информации на официальном сайте горсовета.
Колыхаев подчеркнул, что водоснабжение в городе происходит обычном режиме, а информацию про "воду по часам" назвал фейком. Все аварии стараются устранять оперативно.
25 февраля в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 25 февраля вечером украинская авиация нанесла мощный бомбо-штурмовой удар по скоплению российской бронетехники в Херсоне. Враг отошел и город вернулся под контроль ВСУ.