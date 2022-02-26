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Над Херсоном украинский флаг, будем жить – мэр

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 08:09
Над Херсоном украинский флаг, будем жить – мэр
Фото pixabay.com

Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом – украинский флаг.  

Источник: мэр города Игорь Колыхаев в Facebook

Прямая речь Колыхаева: "Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!".

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Детали: Мэр добавил, что сейчас решается вопрос с продуктами и хлебом. Он посоветовал жителям следить за обновлениями информации на официальном сайте горсовета.

Колыхаев подчеркнул, что водоснабжение в городе происходит обычном режиме, а информацию про "воду по часам" назвал фейком. Все аварии стараются устранять оперативно.

25 февраля в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек.  

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Темы: Херсонвойна
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