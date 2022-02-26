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Росіяни повертаються назад до РФ деморалізованими і без техніки – Данілов

Альона Мазуренко Субота, 26 лютого 2022, 08:21

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 військових 150-тої мотострілецької дивізії Росії повернулися з України в Росію "деморалізованими та без бойової техніки".

Джерело: коментар секретаря РНБО Олексій Данілов

Пряма мова: "Станом на 25 лютого до Міллєрово Ростовської області прибуло 17 військовослужбовців зі складу одного з БТГрів 163 тп, який виконував завдання на території України.

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Особовий склад вищезгаданого БТГр повернувся з території України на територію РФ у деморалізованому стані та без бойової техніки.

Крім цього, після опитування одного з вцілівших військовослужбовців служби за контрактом зазначається, що їх БТГр в ході ведення наступальної операції зазнав великих втрат, як в живій силі, так і в бойовій техніці".

Деталі: За повідомленням секретаря РНБО, виживші військовослужбовці не володіють інформацією щодо стану та місця перебування решти особового складу підрозділів БТГр.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, практично всі частини та підрозділи російського 150-тої мотострілецької дивізії зазнали безповоротних втрат.

Теми: ДаніловРосіявійнаУкраїна
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