Росіяни повертаються назад до РФ деморалізованими і без техніки – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 військових 150-тої мотострілецької дивізії Росії повернулися з України в Росію "деморалізованими та без бойової техніки".

Джерело: коментар секретаря РНБО Олексій Данілов

Пряма мова: "Станом на 25 лютого до Міллєрово Ростовської області прибуло 17 військовослужбовців зі складу одного з БТГрів 163 тп, який виконував завдання на території України.

Особовий склад вищезгаданого БТГр повернувся з території України на територію РФ у деморалізованому стані та без бойової техніки.

Крім цього, після опитування одного з вцілівших військовослужбовців служби за контрактом зазначається, що їх БТГр в ході ведення наступальної операції зазнав великих втрат, як в живій силі, так і в бойовій техніці".

Деталі: За повідомленням секретаря РНБО, виживші військовослужбовці не володіють інформацією щодо стану та місця перебування решти особового складу підрозділів БТГр.

За його словами, практично всі частини та підрозділи російського 150-тої мотострілецької дивізії зазнали безповоротних втрат.