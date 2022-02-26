Россияне возвращаются обратно в РФ деморализованными и без техники – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 военных 150-й мотострелковой дивизии России вернулись из Украины в РФ "деморализованными и без боевой техники".

Источник: комментарий секретаря СНБО Алексей Данилов

Прямая речь: "По состоянию на 25 февраля в Миллерово Ростовской области прибыло 17 военнослужащих из состава одного из БТГров 163 тп, выполнявшего задания на территории Украины.

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Личный состав вышеупомянутого БТГр вернулся с территории Украины на территорию РФ в деморализованном состоянии и без боевой техники.

Кроме этого, после опроса одного из уцелевших военнослужащих службы по контракту отмечается, что их БТГр в ходе ведения наступательной операции понес большие потери, как в живой силе, так и в боевой технике".

Детали: По сообщению секретаря СНБО, выжившие военнослужащие не владеют информацией о состоянии и месте нахождения остального личного состава подразделений БТГр.

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По его словам, практически все части и подразделения российской 150-й мотострелковой дивизии понесли безвозвратные потери.