Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне возвращаются обратно в РФ деморализованными и без техники – Данилов

Алена МазуренкоСуббота, 26 февраля 2022, 08:21

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 военных 150-й мотострелковой дивизии России вернулись из Украины в РФ "деморализованными и без боевой техники".

Источник: комментарий секретаря СНБО Алексей Данилов

Прямая речь: "По состоянию на 25 февраля в Миллерово Ростовской области прибыло 17 военнослужащих из состава одного из БТГров 163 тп, выполнявшего задания на территории Украины.

Реклама:

Личный состав вышеупомянутого БТГр вернулся с территории Украины на территорию РФ в деморализованном состоянии и без боевой техники.

Кроме этого, после опроса одного из уцелевших военнослужащих службы по контракту отмечается, что их БТГр в ходе ведения наступательной операции понес большие потери, как в живой силе, так и в боевой технике".

Детали: По сообщению секретаря СНБО, выжившие военнослужащие не владеют информацией о состоянии и месте нахождения остального личного состава подразделений БТГр.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, практически все части и подразделения российской 150-й мотострелковой дивизии понесли безвозвратные потери.

Темы: ДаниловРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: