СНБО: форумы Киевщины массированно заполонили вражеские агенты - как противодействовать

Совет национальной безопасности и обороны предупреждает, что форумы и мессенджеры Киевщины заполонили вражеские агенты и рассказывает, как действовать.

Источник: Аппарат СНБО

Детали: Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь.

У всех авторов есть одинаковая особенность: все они новые участники групп Киевщины, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.

Дословно: "Уважаемые жители Киевщины, будьте внимательны! Лица, которые расспрашивают информацию, - это ВРАЖЕННЫЕ АГЕНТЫ.

Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги.

Если вы увидели вышеприведенные вопросы и убедились, что автор вопроса является новым участником форума: 1. подавайте жалобу админу группы; 2. заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

Важно! Мессенджер WhatsApp технически защищен. Особой бдительности требует информация, публикуемая в группах WhatsApp, особенно те, что созданы в последние 2-3 дня".