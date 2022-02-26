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Украина просит "Красный крест" вывезти тысячи тел в Россию, РФ молчит о потерях

Суббота, 26 февраля 2022, 10:35
Украина просит Красный крест вывезти тысячи тел в Россию, РФ молчит о потерях
Ирина Верещук, скриншот

Украинские власти просят "Красный крест" вывезти тысячи тел российских оккупантов в Россию, а российские власти не сообщают своим гражданам о человеческих потерях в войне против Украины.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге в ОП и российское издание "Медуза"

Прямая речь Верещук: "Мы просим, ​​чтобы Международный Красный крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел  оккупантов. Это гуманитарная потребность – и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в Российскую Федерацию. В Российской Федерации должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле".

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Детали: Верещук попросила Красный крест сделать все возможное, чтобы устранить эту гуманитарную проблему.

Министр призвала россиян: "Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужьев было меньше. В ином случае их будут тысячи".

Российское издание "Медуза" пишет, что "Минобороны РФ о потерях ни разу не сообщало", тогда как Офис президента Украины утром 26 февраля заявил, что за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен.

Темы: войнаРосcия
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