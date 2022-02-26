У Києві збільшують час комендантської години

Комендантська година у Києві з 26 до 28 лютого діятиме з 17:00 до 08:00.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого".

Деталі: Кличко попередив, що всі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Що передувало: З 24 лютого у Києві запроваджено комендантську годину. Досі вона діяла з 22:00 до 7:00.