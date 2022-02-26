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У Києві збільшують час комендантської години

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 12:23
У Києві збільшують час комендантської години
Віталій Кличко, фото КМДА

Комендантська година у Києві з 26 до 28 лютого діятиме з 17:00 до 08:00.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

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Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого".

Деталі: Кличко попередив, що всі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Що передувало: З 24 лютого у Києві запроваджено комендантську годину. Досі вона діяла з 22:00 до 7:00.

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Теми: КиївВіталій Кличковійна
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