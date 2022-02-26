В Киеве увеличивают время комендантского часа

Комендантский час в Киеве с 26 по 28 февраля будет действовать с 17:00 до 08:00.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.

Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля".

Детали: Кличко предупредил, что все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Что предшествовало: С 24 февраля в Киеве введен комендантский час. До этого он действовал с 22:00 до 7:00.