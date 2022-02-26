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Резніков: Ворог змінює тактику, наступ великими колонами захлинувся

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 12:40

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські війська змінюють тактику: швидкий наступ великими колонами не вдався, тож почали активніше застосовувати диверсантів і десант. 

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі.

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Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема – понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів. 

Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади. 

Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження".

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Деталі: Міністр оборони наголосив, що у Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на домівки чи прокласти дорогу російським військам. 

Він закликав: "Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації".

Пряма мова: "Окремо звертаюся до тих, хто свідомо співпрацює з російськими окупантами або може бути введений ними в оману обіцянками "підзаробити".

За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно".

Деталі: Резніков також закликав українців: "Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час буде йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога".

Теми: війнаРосіяРезніковМіноборони
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