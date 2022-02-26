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Резников: Враг меняет тактику, наступление большими колоннами захлебнулось

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 12:40

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские войска меняют тактику: быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активнее применять диверсантов и десант.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами.

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Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов.

Враг пытается сменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на упреждение".

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Детали: Министр обороны подчеркнул, что в Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на дома или проложить дорогу российским войскам.

Он призвал: "Если вы видите подозрительных лиц, которые устанавливающих маяки, наносят метки, не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации".

Прямая речь: "Отдельно обращаюсь к тем, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "заработать".

За двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены. В таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно".

Детали: Резников также призвал украинцев: "Если мимо вас прошла колонна российской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага".

Темы: войнаРосcияРезниковМинобороны
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