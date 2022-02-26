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У єврозоні вважають, що відключення РФ від SWIFT – це питання лічених днів

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 13:17

Голова центробанку однієї з країн єврозони вважає, що рішення про відключення Росії від глобальної платіжної системи SWIFT буде прийнято протягом кількох днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"SWIFT — це лише питання часу, дуже короткого часу, кількох днів", — сказав голова центрального банку, який попросив не називати його імені.

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"Цього достатньо? Ні. Чи потрібно? Абсолютно. Санкції мають сенс лише в тому випадку, якщо є витрати для обох сторін, і це буде коштувати дорого", - додав він.

За словами президента України Володимира Зеленського  наразі лише Угорщина та Німеччина виступають проти відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Пізніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у спілкуванні з угорським колегою Віктором Орбаном останній запевнив, що підтримує жорсткі санкції, у тому числі відключення SWIFT.

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Теми: SWIFTРосіяЄвропа
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