В еврозоне считают, что отключение РФ от SWIFT – это вопрос считанных дней

Глава центробанка одной из стран еврозоны считает, что решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT будет принято в течение нескольких дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"SWIFT - это только вопрос времени, очень короткого времени, нескольких дней", - сказал глава центрального банка, который попросил не называть его имя.

"Этого достаточно? Нет. Нужно ли? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть расходы для обеих сторон, и это будет стоить дорого", - добавил он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, только Венгрия и Германия выступают против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в общении с венгерским коллегой Виктором Орбаном последний заверил, что поддерживает жесткие санкции, включая отключение SWIFT.

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