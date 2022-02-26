Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина закрила прохід військових кораблів РФ у Чорне море – Зеленський

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 15:03
Туреччина закрила прохід військових кораблів РФ у Чорне море – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дякую своєму другу, пану президенту Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Туреччини сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" - написав у Twitter президент Володимир Зеленський.

Реклама:

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що НАТО повинен робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ТуреччинаРосіяЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: