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Туреччина закрила прохід військових кораблів РФ у Чорне море – Зеленський

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 16:03

Президент Володимир Зеленський заявив, що Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дякую своєму другу, пану президенту Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Туреччини сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" - написав у Twitter президент Володимир Зеленський.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що НАТО повинен робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України.

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Теми: ТуреччинаРосіяЧорне море
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