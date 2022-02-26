Турция закрыла проход военных кораблей РФ в Черное море – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, Турция ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Спасибо своему другу, господину президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная, гуманитарная помощь Турции сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - написал Зеленский в Twitter.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО должен делать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.
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