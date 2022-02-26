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Всі країни Заходу погодились відключити Росію від SWIFT - МЗС

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 16:11
Getty Images

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що країни Заходу дійшли згоди щодо відключення РФ від платіжної системи SWIFT і почали підготовку до впровадження цієї санкції.

Про це глава української дипломатії розповів у Facebook, пише "Європейська правда".

"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від президента України до аташе в українському посольстві", - написав Кулеба.

Він подякував тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення.

"Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", - додав Кулеба.

Невдовзі перед повідомленням Кулеби стало відомо, що Німеччина, остання держава ЄС, яка утримувалась від підтримки відключення Росії від SWIFT, погодилась на введення цієї санкції. 

Сьогодні також стало відомо про підтримку угорською владою жорсткішого пакету санкцій проти  Росії, у тому числі згоду карати Росію SWIFTом.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: SWIFTРосіяЗахід
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