Все страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT - МИД

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.

Об этом глава украинской дипломатии рассказал в Facebook, пишет "Европейская правда".

Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

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Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве", – написал Кулеба.

Он поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.

"Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", – добавил Кулеба.

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Вскоре перед сообщением Кулебы стало известно, что Германия, последнее государство ЕС, воздерживавшееся от поддержки отключения России от SWIFT, согласилось на введение этой санкции.

Сегодня также стало известно о поддержке венгерскими властями более жесткого пакета санкций против России, в том числе согласие наказывать Россию SWIFTом.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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