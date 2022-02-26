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У Росії лягли сайти Кремля та інших органів влади, на телеканалах грає українська музика

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 17:19

Сайти Адміністрації президента РФ, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ Росії, Роскомнагляду, а також низки інформагенцій – зокрема, Интерфакс і ТАСС. 

Джерело: сайти органів влади РФ, українське Мінцифри

Деталі: За цим можуть стояти хакери з Anonymous.

Anonymous повідомив у Twitter, що постійно працює над тим, щоб урядові веб-сайти Росії залишалися офлайн та передавати інформацію російським людям, "щоб вони могли звільнитися від путінської державної цензурної машини".

"У нас також тривають операції, щоб якнайкраще підтримувати українців онлайн", – заявили там.

Дослівно Мінцифри: "Ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, які продовжують зламувати російські сервіси та вебсайти".

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Пряма мова міністра Михайла Федорова: "Хлопці, дякуємо та запрошуємо в гості до Мінцифри після нашої спільної перемоги над РФ".

оновлено від 16:12
Теми: Росіявійнателебаченняхакери
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