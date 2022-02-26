Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России легли сайты Кремля и других органов власти, на телеканалах играет украинская музыка

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 16:19

Сайты Администрации президента РФ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел России, Роскомнадзора, а также ряда информагентств – в частности, Интерфакс и ТАСС.

Источник: сайты органов власти РФ, украинское Минцифры

Детали: За этим могут стоять хакеры из Anonymous.

Реклама:

Anonymous сообщил в Twitter, что постоянно работает над тем, чтобы правительственные веб-сайты России оставались офлайн и чтобы передавать информацию российским людям, чтобы они могли освободиться от путинской государственной цензурной машины.

"У нас также продолжаются операции, чтобы лучше поддерживать украинцев онлайн", - заявили там.

Дословно Минцифры: "Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, которые продолжают взламывать российские сервисы и вебсайты".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь министра Михаила Федорова: "Ребята, спасибо и приглашаем в гости в Минцифру после нашей общей победы над РФ".

обновлено от 16:12
Темы: Росcиявойнателевидениехакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: