В России легли сайты Кремля и других органов власти, на телеканалах играет украинская музыка

Сайты Администрации президента РФ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел России, Роскомнадзора, а также ряда информагентств – в частности, Интерфакс и ТАСС.

Источник: сайты органов власти РФ, украинское Минцифры

Детали: За этим могут стоять хакеры из Anonymous.

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Anonymous сообщил в Twitter, что постоянно работает над тем, чтобы правительственные веб-сайты России оставались офлайн и чтобы передавать информацию российским людям, чтобы они могли освободиться от путинской государственной цензурной машины.

"У нас также продолжаются операции, чтобы лучше поддерживать украинцев онлайн", - заявили там.

Дословно Минцифры: "Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, которые продолжают взламывать российские сервисы и вебсайты".

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Прямая речь министра Михаила Федорова: "Ребята, спасибо и приглашаем в гости в Минцифру после нашей общей победы над РФ".