Комендантська година в Києві триватиме з суботи до понеділка

Комендантська година у Києві триватиме з 17:00 суботи 26 лютого до 8:00 понеділка 28 лютого.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Комендантська година у Києві розпочнеться розпочнеться сьогодні о 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено".

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Деталі: О 16:17 киян закликали максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.

Раніше оголошувалося, що комендантська година діятиме з 17:00 до 8:00 ранку, але тепер вона буде неперервною.

КМДА наголосила: "Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога".

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У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.