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Комендантский час в Киеве продлится с субботы до понедельника

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 15:30

Комендантский час в Киеве продлится с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля.

Источник: КГГА

Дословно: "Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля, в понедельник. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено".

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Детали: В 16:17 киевлян призвали максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

Ранее объявлялось, что комендантский час будет действовать с 17:00 до 8:00 утра, но теперь его сделали непрерывными.

КГГА подчеркнула: "Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага".

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В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

Темы: Киеввойна
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