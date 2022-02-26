Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль заявив, що Путін призупиняв наступ, але Київ відмовився від переговорів

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 14:13
Кремль заявив, що Путін призупиняв наступ, але Київ відмовився від переговорів
Пєсков і Путін, фото Getty Images

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін у п'ятницю наказав призупинити наступ на Україну в очікуванні переговорів, але Київ відмовився від них, і просування окупантів продовжилося.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Пряма мова: "Вчора вдень у зв'язку з очікуваними переговорами з українським керівництвом, верховний головнокомандувач, президент Росії віддав наказ про призупинення просування основних сил Російських військ".

Реклама:

"Оскільки, по суті, українська сторона відмовилася від переговорів, сьогодні вдень відновилося просування основних російських сил відповідно до плану проведення операції".

Деталі: Він також заявив, що санкції Заходу дуже серйозні, але Росія готувалася до них завчасно.

"Далі буде потрібен аналіз, щоб виробити заходи у відповідь такі, які будуть найкращим чином відповідати нашим інтересам", - сказав Пєсков.

ВІДЕО ДНЯ

"І зрозуміло, заходи вживаються негайно для мінімізації збитків цих санкцій, безперебійного функціонування всіх галузей нашої економіки, систем нашої економіки. Усі можливості, потенціал для цього є", - запевняє він.

Водночас, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився тим, що українська сторона не погоджується на переговори у Мінську.

"Київ фактично оточений, а вони просторікують (разглагольствуют – рос)", – обурюється він.

Передісторія:

  • Російська влада, яка у четвер почала відкриту війну проти України, заявила про готовність вести переговори про нейтральний статус України та відмову від розміщення на її території озброєнь. 
  • Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна не боїться говорити про нейтральний статус, але запитує, які Україна матиме гарантії безпеки.
  • Президент України закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб припинити криваву війну, розв'язану РФ.
  • Російська сторона відповіла пропозицією провести переговори в Мінську і майже одразу заявила, що Україна не погодилась на Мінськ, запропонувала Варшаву і взагалі відмовилась від розмови.
  • Офіс президента України у п'ятницю ввечері заявив, що консультації щодо переговорів із Росією тривають.

Теми: ПутінвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: