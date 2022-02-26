Кремль заявив, що Путін призупиняв наступ, але Київ відмовився від переговорів

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін у п'ятницю наказав призупинити наступ на Україну в очікуванні переговорів, але Київ відмовився від них, і просування окупантів продовжилося.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Пряма мова: "Вчора вдень у зв'язку з очікуваними переговорами з українським керівництвом, верховний головнокомандувач, президент Росії віддав наказ про призупинення просування основних сил Російських військ".

Реклама:

"Оскільки, по суті, українська сторона відмовилася від переговорів, сьогодні вдень відновилося просування основних російських сил відповідно до плану проведення операції".

Деталі: Він також заявив, що санкції Заходу дуже серйозні, але Росія готувалася до них завчасно.

"Далі буде потрібен аналіз, щоб виробити заходи у відповідь такі, які будуть найкращим чином відповідати нашим інтересам", - сказав Пєсков.

ВІДЕО ДНЯ

"І зрозуміло, заходи вживаються негайно для мінімізації збитків цих санкцій, безперебійного функціонування всіх галузей нашої економіки, систем нашої економіки. Усі можливості, потенціал для цього є", - запевняє він.

Водночас, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився тим, що українська сторона не погоджується на переговори у Мінську.

"Київ фактично оточений, а вони просторікують (разглагольствуют – рос)", – обурюється він.

Передісторія: