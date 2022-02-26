Кремль заявив, що Путін призупиняв наступ, але Київ відмовився від переговорів

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін у п'ятницю наказав призупинити наступ на Україну в очікуванні переговорів, але Київ відмовився від них, і просування окупантів продовжилося.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Пряма мова: "Вчора вдень у зв'язку з очікуваними переговорами з українським керівництвом, верховний головнокомандувач, президент Росії віддав наказ про призупинення просування основних сил Російських військ".

"Оскільки, по суті, українська сторона відмовилася від переговорів, сьогодні вдень відновилося просування основних російських сил відповідно до плану проведення операції".

Деталі: Він також заявив, що санкції Заходу дуже серйозні, але Росія готувалася до них завчасно.

"Далі буде потрібен аналіз, щоб виробити заходи у відповідь такі, які будуть найкращим чином відповідати нашим інтересам", - сказав Пєсков.

"І зрозуміло, заходи вживаються негайно для мінімізації збитків цих санкцій, безперебійного функціонування всіх галузей нашої економіки, систем нашої економіки. Усі можливості, потенціал для цього є", - запевняє він.

Водночас, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився тим, що українська сторона не погоджується на переговори у Мінську.

"Київ фактично оточений, а вони просторікують (разглагольствуют – рос)", – обурюється він.

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