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"Російський поїзд, йди на х*й!": усі залізничні вузли з Росією знищені

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 18:03
РЖД

Вдень 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з Російськими залізницями.

Джерело: заява пресслужби Укрзалізниці, надана "Українській правді"

Деталі: Зазначається, що це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом Укрзалізниці нібито з гуманітарними цілями.

На що отримали відповідь від українських диспетчерів: "Російський потяг, йди на х*й!".

Нагадаємо: "Русский корабль, иди на х.й!" – саме так захисники Зміїного відповіли ворогові

Теми: УкрзалізницяРосіявійна
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